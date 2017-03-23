Открытые крыши Питера. Как попасть?
Открытые крыши Питера уже давно стали неформальной достопримечательностью города. Так считают не только гости Питера, но и местные жители. И это вполне объяснимо, ведь даже с крыш невысоких зданий открывается прекрасная панорама города. Возникает логичный вопрос: как на них попасть? И этот вопрос задают не только туристы. Зачастую даже сами петербуржцы не могут на него ответить.
Мы узнали, как попасть на открытые крыши Питера. И сейчас расскажем вам об этом подробнее. Итак, попасть на крыши Санкт-Петербурга можно тремя способами.
Официально. То есть, это те крыши, на которые официально разрешено подниматься.
- Лофт Проект «Этажи» (Лиговский проспект, 74). Чтобы попасть на крышу, вам нужно подняться на 5-ый этаж и обратиться к администратору. Он составит договор о вашей ответственности за поведение и технику собственной безопасности. Крыша работает ежедневно и круглосуточно. Стоит билет 100 рублей с человека на неограниченное время. Правда, на крышу «Этажей» нельзя подниматься со своими напитками и едой.
- Крыша отеля «Невский берег» (Невский проспект, 122), на которой находится летняя терраса «Небесный портал». Здесь часто проводятся различные мастер-классы и праздники, поэтому попасть на крышу будет не всегда просто (особенно в выходные дни). Открыта крыша с 11.00 до 23.00 каждый день.
- Roof Cinema (Канал Грибоедова, 7) — кинотеатр на крыше-террасе. Здесь устраивают кинопоказы, встречи с режиссёрами и вечеринки. Также есть небольшая пиццерия и бар. Билеты на различные мероприятия стоят по-разному, заказать их можно по телефону либо на месте.
- Летняя площадка HI-HAT (Аптекарский проспект, 4) — это крыша с панорамным видом на Ботанический сад. Каждую неделю здесь проходят вечеринки, концерты, общеобразовательные программы, а также кинопоказы. Билеты обычно нужно бронировать по телефонам.
- Музей-фотосалон Карла Буллы (Невский проспект, 54) напротив Гостиного двора. На крышу здесь можно выйти бесплатно при посещении выставки.
- Колоннада Исаакиевского собора (Исаакиевская площадь, 4) — классическая смотровая площадка, которая считается одной из лучших в городе. Билет на колоннаду стоит 150 рублей.
- Террасы на крышах ресторанов, которых в Питере довольно много. Например, «Макаронники» (пр. Добролюбова, 16), «Terrassa» (Казанская, 3), «Мансарда» (Почтамтская, 3), «Москва» (Невский проспект, 114-116) и другие.
Нелегально — крыши обычных жилых домов.
Правда, узнать адреса домов, в которых открыты крыши, достаточно сложно. Обычно знают такие адреса руферы (люди, которые покоряют крыши домов и небоскрёбов), но делятся ими неохотно. И это понятно: как только о них многие узнают, крыши, как правило, закрывают. Некоторые же адреса можно получить в специальных группах в социальных сетях. Правда, с этим тоже есть определённые сложности. Мы смогли найти несколько адресов жилых домов, в которых открыты крыши. Если вы решите их посетить, вам следует помнить несколько советов и правил. С каждым днём всё больше крыш закрываются самими жителями домов, а также службами ЖКХ. Если вы пришли на нужное место и увидели замок на двери чердака — к сожалению, вы опоздали. Придётся ехать по другому адресу. Также следует быть очень осторожными и думать о своей безопасности: на крышу ни в коем случае не стоит брать алкоголь, не нужно ходить на наклонные крыши в дождь, лучше не бегать по ним и не прыгать, а также выбирать удобную обувь и одежду. Итак, список адресов, по которым можно найти открытые крыши:
- Улица 2-я Красноармейская, д. 19 (вход со двора);
- Загородный проспект, дом за Subway. Нужно зайти в дверь справа в арке. Правда, подъезд с домофоном. Придётся подождать, пока будет выходить кто-то из жильцов;
- Набережная Кутузова, арка справа за домом графа Кушелева-Безбородко (напротив банка). В арке вы увидите подъезд. Вот в него вам и нужно. Просто поднимайтесь по лестнице на чердак. Жильцы здесь мирные, но всё же лучше не шуметь;
- Улица Гороховая, дом 4;
- Троицкая площадь, дом 1;
- Дом с колоннами в начале улицы Куйбышева (ориентир – мемориальная доска Н.Д. Антонову). Это жилой сталинский дом, в котором очень бдительные местные жители. Так что, после прогулки по крыше внизу вас может ждать участковый. Троицкая площадь, дом 1;
- Улица Рубинштейна, 15-17 (вход через театр);
- Дом напротив Пушкинской, 7 (не доходя до Института Кино и Телевидения). Справа во дворе стоит пожарная лестница, которая ведёт на крышу с видом на площадь Восстания;
- Улица Льва Толстого, дом 15;
- Улица 6-я линия, дом 25. Дверь с домофоном;
- Открытые крыши можно поискать в домах возле развлекательного центра «Жемчужная Плаза»;
- Улица Тележная, 27.
Экскурсии по крышам жилых домов за деньги.
Очень часто в Петербурге можно встретить людей, которые предлагают провести групповые экскурсии по крышам. Но стоит учитывать, что это тоже является нелегальным бизнесом, поэтому сильно не удивляйтесь, если при входе в подъезд вас встретят разгневанные жители. Ценник на такие экскурсии тоже достаточно высок – в основном около двух тысяч российских рублей за человека.
Booking.com