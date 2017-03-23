Открытые крыши Питера уже давно стали неформальной достопримечательностью города. Так считают не только гости Питера, но и местные жители. И это вполне объяснимо, ведь даже с крыш невысоких зданий открывается прекрасная панорама города. Возникает логичный вопрос: как на них попасть? И этот вопрос задают не только туристы. Зачастую даже сами петербуржцы не могут на него ответить.

Мы узнали, как попасть на открытые крыши Питера. И сейчас расскажем вам об этом подробнее. Итак, попасть на крыши Санкт-Петербурга можно тремя способами.

Официально. То есть, это те крыши, на которые официально разрешено подниматься.

Лофт Проект «Этажи» (Лиговский проспект, 74). Чтобы попасть на крышу, вам нужно подняться на 5-ый этаж и обратиться к администратору. Он составит договор о вашей ответственности за поведение и технику собственной безопасности. Крыша работает ежедневно и круглосуточно. Стоит билет 100 рублей с человека на неограниченное время. Правда, на крышу «Этажей» нельзя подниматься со своими напитками и едой.

(Лиговский проспект, 74). Чтобы попасть на крышу, вам нужно подняться на 5-ый этаж и обратиться к администратору. Он составит договор о вашей ответственности за поведение и технику собственной безопасности. Крыша работает ежедневно и круглосуточно. Стоит билет 100 рублей с человека на неограниченное время. Правда, на крышу «Этажей» нельзя подниматься со своими напитками и едой. Крыша отеля «Невский берег» (Невский проспект, 122), на которой находится летняя терраса «Небесный портал». Здесь часто проводятся различные мастер-классы и праздники, поэтому попасть на крышу будет не всегда просто (особенно в выходные дни). Открыта крыша с 11.00 до 23.00 каждый день.

(Невский проспект, 122), на которой находится летняя терраса «Небесный портал». Здесь часто проводятся различные мастер-классы и праздники, поэтому попасть на крышу будет не всегда просто (особенно в выходные дни). Открыта крыша с 11.00 до 23.00 каждый день. Roof Cinema (Канал Грибоедова, 7) — кинотеатр на крыше-террасе. Здесь устраивают кинопоказы, встречи с режиссёрами и вечеринки. Также есть небольшая пиццерия и бар. Билеты на различные мероприятия стоят по-разному, заказать их можно по телефону либо на месте.

(Канал Грибоедова, 7) — кинотеатр на крыше-террасе. Здесь устраивают кинопоказы, встречи с режиссёрами и вечеринки. Также есть небольшая пиццерия и бар. Билеты на различные мероприятия стоят по-разному, заказать их можно по телефону либо на месте. Летняя площадка HI-HAT (Аптекарский проспект, 4) — это крыша с панорамным видом на Ботанический сад. Каждую неделю здесь проходят вечеринки, концерты, общеобразовательные программы, а также кинопоказы. Билеты обычно нужно бронировать по телефонам.

(Аптекарский проспект, 4) — это крыша с панорамным видом на Ботанический сад. Каждую неделю здесь проходят вечеринки, концерты, общеобразовательные программы, а также кинопоказы. Билеты обычно нужно бронировать по телефонам. Музей-фотосалон Карла Буллы (Невский проспект, 54) напротив Гостиного двора. На крышу здесь можно выйти бесплатно при посещении выставки.

(Невский проспект, 54) напротив Гостиного двора. На крышу здесь можно выйти бесплатно при посещении выставки. Колоннада Исаакиевского собора (Исаакиевская площадь, 4) — классическая смотровая площадка, которая считается одной из лучших в городе. Билет на колоннаду стоит 150 рублей.

(Исаакиевская площадь, 4) — классическая смотровая площадка, которая считается одной из лучших в городе. Билет на колоннаду стоит 150 рублей. Террасы на крышах ресторанов, которых в Питере довольно много. Например, «Макаронники» (пр. Добролюбова, 16), «Terrassa» (Казанская, 3), «Мансарда» (Почтамтская, 3), «Москва» (Невский проспект, 114-116) и другие.

Нелегально — крыши обычных жилых домов.

Правда, узнать адреса домов, в которых открыты крыши, достаточно сложно. Обычно знают такие адреса руферы (люди, которые покоряют крыши домов и небоскрёбов), но делятся ими неохотно. И это понятно: как только о них многие узнают, крыши, как правило, закрывают. Некоторые же адреса можно получить в специальных группах в социальных сетях. Правда, с этим тоже есть определённые сложности. Мы смогли найти несколько адресов жилых домов, в которых открыты крыши. Если вы решите их посетить, вам следует помнить несколько советов и правил. С каждым днём всё больше крыш закрываются самими жителями домов, а также службами ЖКХ. Если вы пришли на нужное место и увидели замок на двери чердака — к сожалению, вы опоздали. Придётся ехать по другому адресу. Также следует быть очень осторожными и думать о своей безопасности: на крышу ни в коем случае не стоит брать алкоголь, не нужно ходить на наклонные крыши в дождь, лучше не бегать по ним и не прыгать, а также выбирать удобную обувь и одежду. Итак, список адресов, по которым можно найти открытые крыши:

Улица 2-я Красноармейская, д. 19 (вход со двора);

Загородный проспект, дом за Subway. Нужно зайти в дверь справа в арке. Правда, подъезд с домофоном. Придётся подождать, пока будет выходить кто-то из жильцов;

Набережная Кутузова, арка справа за домом графа Кушелева-Безбородко (напротив банка). В арке вы увидите подъезд. Вот в него вам и нужно. Просто поднимайтесь по лестнице на чердак. Жильцы здесь мирные, но всё же лучше не шуметь;

Улица Гороховая, дом 4;

Троицкая площадь, дом 1;

Дом с колоннами в начале улицы Куйбышева (ориентир – мемориальная доска Н.Д. Антонову). Это жилой сталинский дом, в котором очень бдительные местные жители. Так что, после прогулки по крыше внизу вас может ждать участковый. Троицкая площадь, дом 1;

Улица Рубинштейна, 15-17 (вход через театр);

Дом напротив Пушкинской, 7 (не доходя до Института Кино и Телевидения). Справа во дворе стоит пожарная лестница, которая ведёт на крышу с видом на площадь Восстания;

Улица Льва Толстого, дом 15;

Улица 6-я линия, дом 25. Дверь с домофоном;

Открытые крыши можно поискать в домах возле развлекательного центра «Жемчужная Плаза»;

Улица Тележная, 27.





Экскурсии по крышам жилых домов за деньги.

Очень часто в Петербурге можно встретить людей, которые предлагают провести групповые экскурсии по крышам. Но стоит учитывать, что это тоже является нелегальным бизнесом, поэтому сильно не удивляйтесь, если при входе в подъезд вас встретят разгневанные жители. Ценник на такие экскурсии тоже достаточно высок – в основном около двух тысяч российских рублей за человека.